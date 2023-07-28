İbrahim Yumaklı paylaştı! Kemer orman yangını kontrol altına alındı Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin söndürüldüğünü açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye bu yıl da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun dört bir yanından alevler yükselmeye başladı.

Büyük korkuya neden olan yangınlardan biri de Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşandı.

Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de alevler yükseldi.

Bölge halkı tahliye edildi

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin tehdit ettiği Kümeevler Mahallesi sakinleri evlerinden tedbir amacı tahliye edildi.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Ekipler havadan ve karadan seferber oldu

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele etti.

Çalışmaların merakla takip edildiği bölgeden güzel haber geldi.

FOTO GALERİ Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale Haberin Detayları

"Yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Antalya, #Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık.

"90'ıncı saatte kontrol altına aldık"

Vali Ersin Yazıcı da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de başlayan ve ciğerimizi yakan; kayalık ve kanyonların olduğu derin bir vadi içinde devam eden Kemer orman yangınını bütün kurumlarımızın mücadelesi ile 90'ıncı saatte kontrol altına aldık. Orman yangını haberini aldığımız ilk andan itibaren Yeşil Vatan için gözünü budaktan sakınmadan geceli gündüzlü mücadele eden Ormanın Kahramanları’na; Emniyet, Jandarma, AFAD, DSİ, KGM, İtfaiye personelimize; mücadelemize destek veren hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.

"Başka yangınlara sebep olmamak için dikkatli olalım"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de hesabından ekiplerin çalışmalarını paylaştı.

Müdahalelere ilişkin bilgiler alan Karacabey o anları paylaşıp şu ifadeleri ekledi: