İbrahim Yumaklı: Tarımsal üretimde en önemli husus üretim planlaması Tarımsal üretimle alakalı en önemli hususun üretim planlaması olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu planlamayı 2024 içerisinde hayata geçirdiklerini söyledi.

İHA

Çeşitli programlara katılmak üzere Karaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk olarak Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada kurum personeliyle toplantı yapan Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada Karaman'ın önemli bir tarım kenti olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz çerçevesinde tarım ve orman sektörüne ilişkin projeleri gerçekleştirmek için Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Önemli olan üreticilerimizin sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir üretimi ülkemizin gıda arz güveliğini sağlamak için gerçekleştirmesi.

Ayrıca ülkemizin tarımsal ürün ihracatını her geçen gün çok daha ileri seviyelere getirmek en büyük amacımız. Şu anki verilere göre bu yılın sonu itibariyle tarımsal üretim ihracatının yaklaşık 35 milyar dolarlara yaklaşacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN TARIMSAL ENVANTERİ HER AÇIDAN TEKRAR ÇIKARTILMIŞ OLACAK"

Tarım sektörünün dış etkilerden çok fazla etkilendiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "İklim değişikliği başta olmak üzere konjonktürel gelişmeler hem dünyada hem de ülkemizde özellikle su başta olmak üzere doğal kaynakların korunması ve kullanma koruma dengesinin sağlanması hususunda öne çıkıyor. Pandemi gibi hususları bundan sonraki dönemde dikkate alarak planlamalarımızı yapıyoruz. Sektörün elbette çözüm bekleyen başka sorunları da mevcut.

Bunların da her geçen gün daha iyiye, daha güzele ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Elbette tarımsal üretimle alakalı en önemli husus üretim planlamasıydı. Özellikle hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine dair suyu merkeze alan, kaynaklarımızı göz önüne alan ve üreticilerimizin öngörüsünü sağlayacak üretim planlamasını 2024 içerisinde hayata geçirdik.

Tabii tek başına bu üretim planlaması kavramının yeterli olmayacağını, bunun araçlarının uygulanması gerektiğini de ifade etmek gerekir. Doğrudan ve dolaylı destekler işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye katkısının sağlanması ve sözleşmeli üretimin büyük oranda devreye alınması üretim planlamamızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlar. Diğer bir konu da tarım sayımı konusuydu. Bu sayım 2001 yılından sonra ilk kez yapılmış olacak ve tarım sayımıyla birlikte Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak" dedi.

Tarımsal desteklemelerinin yeni planlama ile daha etkin ve verimli hale getirildiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Desteklerin sadeleştirilmesine ihtiyaç vardı. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Desteklerin, mazot ve gübre destekleri çıpa alınarak temel destekler, planlama desteği ve üretim geliştirme desteği olarak 3 ana başlığa indirilmesi söz konusu oldu. Bunların detaylı bir şekilde her bir çiftçimize anlatılması ve uygulamada büyük bir başarı oranının yakalanması en büyük hedefimiz" diye konuştu.

"SON 22 YILDA KARAMAN'DA GÜÇLÜ BİR TARIM VE ORMAN ALTYAPISI OLUŞTURULDU"

Bakan Yumaklı, son 22 yılda Karaman'da güçlü bir tarım ve orman altyapısı oluşturulduğunu belirterek, söyle devam etti:

"Tarım, orman ve su alanında yapılan yatırım toplamı 60 milyar lira. Bunun 47 milyar lirası su ve sulama yatırımlarında oldu. Tarımsal üretim için en önemli konu sudur. Suyun yüzde 77'sini tarımsal faaliyetler için kullandığımızı da göz önüne alırsak, bundan sonraki dönemde de Türkiye'de bütün yatırım konsantrasyonumuzun su ve sulama projelerine ayrılacağını da söylemek istiyorum. Karaman'ın 4 büyük ova kapsamında yaklaşık 1.2 milyon dekarlık korunmuş alanı var. Buraları gıda arz güvenliğimizin teminatı olarak görüyoruz.

Ayrıca Karaman'ın 14 coğrafi işarete sahip ürünü var. Bunların da markalaşma ve pazarlamasıyla alakalı çalışmalara devam ediyoruz. Karaman'a 5,5 milyar lira bütçeli 3 yatırımın da müjdesini veriyoruz.

Ayrancı Barajı Sulaması Yenilemesi, Ayrancı Melikli Köyü Yukarı Havza Taşkın Koruması ve Yeşildere Köyü Taşkın Koruması. Bunların gerçekleştirilmesiyle birlikte bütün Türkiye'de yüzde 35 kapalı sulama sistemi hedefimizi daha yukarı çıkarmakla ilgili katkısı olacak"

Bakan Yumaklı daha sonra İl Müdürlüğü bahçesinde yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. Ardından AK Parti Karaman İl Başkanlığına geçen Bakan Yumaklı, burada partililerle buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)