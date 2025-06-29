İbrahim Yumaklı: Yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, orman yangınları da başladı.

Özellikle son birkaç gündür ülke genelinde peş peşe yangınlar çıktı.

Yangınlara hızla müdahale edilirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, 'Yangın büyük oranda kontrol altında. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına müdahale edildi.' dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"150 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ"

Son iki günde 150 orman yangınına müdahale edildi. 4 aktif yangın olduğunu söylemiştim. Sakarya, Bilecik, Manisa, Bolu. Sakarya- Bilecik sınırında devam eden yangında büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bolu Göynük ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK"

Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor.



Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek.



Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.

"UÇAKLARIMIZ 350, HELİKOPTERLERİMİZ 2 BİN 300 SORTİ YAPTI"

Sadece birkaç gün içerisinde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını sürdürecek, tütme devam edecek endişe edecek bir durum yok. Gece boyu devam eden çabanın küçük bir örneği olarak dün gece ekiplerimiz 5,5-6 saatin içerisinde 158 kilometrelik bir orman yolunu açtılar bu çok çarpıcı bir rakam.



Meteoroloji'nin fırtınaya varan şiddetli rüzgar uyarıları var. Dolayısıyla önceki günlere iki katı kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor.



Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz 2 bin 300 sorti yaptı. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede hava ve kara araçlarını coğrafi şartlara göre belirler.

"KONUNUN SIKI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"