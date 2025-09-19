İbrahim Yumaklı'dan 3 ildeki orman yangınlarına ilişkin açıklama

Türkiye'de yurt genelinde orman yangınları devam ediyor.

Başta Antalya'nın Alanya ilçesi olmak üzere 3 ilde, yangınlarla yoğun mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 ilde devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

"En zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden, Yeşil Vatanımızı savunmaya devam edeceğiz." diyen Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yerdi:

MUĞLA'DA SON DURUM

Muğla / Köyceğiz’de devam eden orman yangınında, zaman zaman saatte 71 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgâra rağmen, 10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı, 506 personel ile cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor.

"ALANYA'DA 2 UÇAK VE 9 HELİKOPTER SAHADA"

Antalya / Alanya yangınına ise, saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgâra karşı, 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı •534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor.

"AYDIN'DAKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"