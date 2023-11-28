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İbrahim Yumaklı'dan çay üreticilerine müjde! Ödemeler başlıyor

İbrahim Yumaklı'dan çay üreticilerine müjde! Ödemeler başlıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğu Karadeniz'de yapılan çay üretiminin 303 milyon 717 bin liralık karşılığı çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını duyurdu.