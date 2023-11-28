İbrahim Yumaklı'dan çay üreticilerine müjde! Ödemeler başlıyor

Doğu Karadeniz'in en önemli tarım ürünü çay...
Artvin, Rize ve Trabzon'da çiftçilerin son sürgünde topladıkları yaş çaylar fabrikalarda işleniyor...
Çaylar sofralara gelmeden çiftçilerin alın terinin karşılığı da hesaplarına geçiyor.
Bu kapsamda açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
Bakan Yumaklı, ödemelere ilişkin duyurusunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaş çay ödemeleri hesaplara geçiyor
Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını duyurdu.
Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.
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