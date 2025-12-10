İbrahim Yumaklı'dan et fiyatları açıklaması: Özgür Özel'e cevap verdi

Et fiyatlarında son dönemde dalgalanma yaşanıyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı ise fahiş fiyatlar üzerinden spekülasyon yapanlara geçit vermiyor.

SORULARI YANITLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı, Et ve Süt Kurumu, gıda denetimleri ve tarımsal üretim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN ETLERİ İTHAL EDİYORUZ ALGISI DOĞRU DEĞİL"

İbrahim Yumaklı, "Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan 'bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil" açıklamasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

Yumaklı, et fiyatları üzerinden manipülasyon yapıldığını söyleyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de yüklendi.

Yumaklı, "Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. 'Avrupa’da et 7 dolar, Türkiye’de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa’da karkas fiyatını alıp Türkiye’de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer. CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor. Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim" dedi.

Yumaklı ayrıca "2024 başından itibaren artık yurt dışından tedarik işini sadece Et ve Süt Kurumu yapıyor" diye konuştu.

"İFTİRALARINI KENDİ BELGELERİYLE YALANLADILAR"

Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüzle ilgili hem kendisi, hem ESK, hem de biz açıklamalarımızı yaptık, anlattık. Bun rağmen bu konuda manipülasyon yapmayı sürdürüyorlar. Önce ‘Genel müdür oldu, şirket kurdu, Türkiye’ye et satıyor’ diye bir iddia ortaya attılar. Bu yalan tutmayınca bu kez ‘Şirket genel müdür olmadan kurulmuş ama et satışı genel müdür olunca devam etmiş’ dediler. Biz bu iddiaların belgesini isteyince 2017 tarihli bir evrak gösterdiler. Oysa o tarihte genel müdürün ne ESK’da ne Bakanlığımızda, ne de kamuda herhangi bir görevi vardı. Ellerine verilen kâğıtlarla algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ama iftiraları kendi yayınladıkları belgeyle yalanlanmış oldu.

"ET FİYATLARINDA GERİYE DÖNÜŞ OLDU"

Bu iftiraların ardından, burada oluşan spekülasyondan birileri faydalanmak istedi ve herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen karkas et fiyatında artış oldu. Nedenini sorgulamaları gereken asıl konu bu. Hamdolsun o ateşi hızlıca söndürdük, tüketiciye bu yansımadı, şimdi yeniden karkas et fiyatlarında geriye dönüş oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Bazıları da et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor: ‘Avrupa’da et 7 dolar, Türkiye’de 21 dolar’ gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa’da karkas fiyatını alıp Türkiye’de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer. CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor. Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim. Kırmızı ette 2024 itibarıyla yeni bir sisteme geçtik. 2024 başından itibaren artık yurt dışından tedarik işini sadece ESK yapıyor. Bu durum bazı çevreleri rahatsız etti. Eskiden bu iş sadece belirli bir kesimin tekelindeydi. Sonuç? ESK bugün Türkiye’de en fazla vergi veren ilk 20 kurumdan biri. Bu politikanın arkasında kararlılıkla duruyoruz.

PROJEYE YÜZ BİNLERCE BAŞVURU

Mesela 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projemizi başlattık. Yüz binlerce üretici başvurdu. İlk etapta 60 bin gebe düveyi dağıtmaya başladık. Proje 2028’e kadar devam edecek. Talep gerçekten çok yüksek. Özellikle genç ve kadın girişimcilerimizi bu projede ayrıca destekliyoruz. Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan “bütün etleri ithal ediyoruz” algısı doğru değil. İthalat olarak konuşulan miktar, et tüketimimizin sadece yüzde 7-10 arası. Ancak bunu da tamamen bitirmek için yeni projeler yürütüyoruz. Üretim bölgelerini belirledik; bu bölgelerde üretim yapanlara daha yüksek destek veriyoruz. Kadın ve genç üreticilerimize de ekstra destek sağlıyoruz. İnşallah 2028’de kırmızı etle ilgili tüm projelerimizin sonuçlarını somut olarak göreceğiz.

"ORGANİZE TARIM BÖLGESİ KURUYORUZ"