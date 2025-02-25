İbrahim Yumaklı'dan istihdam müjdesi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar" atölye çalışmasına iştirak etti.

Burada konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, yıkıcı gelen iklim değişikliği ile mücadele için istihdam müjdesi verdi.

"Çalışmalarımızın sektörümüz için, ülkemiz için, milletimiz içn hayırlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum" diyen Bakan Yumaklı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİYLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ ORMANLAR"

Dünyanın 4 buçuk derece daha ısınacağını düşünürsek, gelecek olan sorunların katlanarak bizler etkileyeceğini unutmamak gerekir. Ormanlarımızı varlığı itibarıyla gururlanarak anlatırken, orman yangınlarına da ayrı bir paragraf açmak gerekir.



İklim değişikliğiyle birlikte sadece orman alanında değil, tarımsal alanda da zararların arttığını görmüş oluyoruz. Bu yüzden tarım sektörünün bütününü sağlayacak aynı zamanda ormanlarımızın da sürdürülebilir gelişimi bizim için önemli. Küresel iklim değişimiyle mücadelede en önemli silahımız ormanlarımız.

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