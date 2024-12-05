İbrahim Yumaklı'dan 'tarımsal üretim eleştirilerine' yanıt

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Gündem olan tarımsal üretim eleştirilerine beklenen yanıt Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi..

Bursa’da Global Farm Summit 2024-3. Çiftlik Zirvesi’nde konuşan Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, son dönemde fedakarca üretim yapan, kendilerini ülkeye adamış üreticilere büyük haksızlık yapıldığını aktardı.

"BU ÜLKENİN ÜRETİCİSİ HAYATINI BUNA ADIYOR"

Kendilerine farklı konularda alan açmak isteyenler tarafından, tarımsal üretim ve ihraç edilen ürünler ile ilgili konuların manipüle edilmek istendiğine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu ülkenin üreticisi kendisinden veriyor. Hayatını buna adıyor. Bu eleştirilmesi gereken değil, takdir edilmesi gereken, minnet duyulması gereken bir husustur. Sadece ve sadece yüzdesel olarak olabilir, her ortamda azaltmak için çalışırsınız o başka bir şey ancak bunları göstererek bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak en hafif tabiriyle aymazlıktır. Oturduğu yerden, hiçbir şey üretmeden bu ülkenin üreticisine, kafasına göre takılıyor, bize zehir yediriyor, onlar bu işi hiçbir şekilde bilmezler, biz bittik, öldük diye düşünerek bundan ne çıkar elde etmek istediklerini anlayamadığım tipler, bu ülkenin üreticisine haksızlık yapıyorlar. Ben bir Bakan olarak, bu ülkenin bırakın bir bakanı, bir evladı olarak buna hiçbir şekilde izin vermem. Onlara gerektiği, hak ettiği cevabı sizler adına vermeye devam edeceğim. Bunları da buradan bu aymazlıklarından vazgeçmeye çağırıyorum. Çünkü bunun onlara nasıl bir faydası var bilmiyorum, ama bu ülkeye hiçbir faydası yok. Bu da son derece açık.

"ÇOK FARKLI AMAÇLARA ULAŞMAK İSTEYENLERE BU SÖYLEMLERİNDEN VAZGEÇMEYİ TEKRARDAN TAVSİYE EDİYORUM"

Bakan Yumaklı, Türkiye'de tarımsal üretimde elde edilen başarıda eli öpülesi üreticilerin, onlara destek olan sektörün ve diğer bütün paydaşların büyük payı olduğunu dile getirerek son olarak şöyle konuştu:

