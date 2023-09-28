İbrahim Yumaklı'dan üreticiye müjde! Yaş çay ödemeleri hesaplara yatıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaş çay üreticilerinin toplam 839 milyon 245 bin TL ödemesinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Türkiye tarımda yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.

Uzun bir aradan sonra yapılacak tarımsal sayımla birlikte planlı üretimle yeni sezona hızlı bir giriş için planlamalar tam hız devam ediyor.

Çiftçinin gözü kulağı ise son hasat döneminin ödemelerinde...

Rizeli çiftçiye müjde: Ödemeler hesaba yatıyor

Müjde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Yumaklı, Rizeli yaş çay üreticilerini sevindirdi. Tarım Bakanı, ödemelerin hesaplara geçeceğini duyurdu.

Tarım Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ÇAYKUR aracılığıyla, 80 bin 663 ton yaş çay alımı karşılığı 839 milyon 245 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 29 Eylül Cuma(yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.