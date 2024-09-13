İbrahim Yumaklı'dan 'yeni normal' açıklaması Brezilya'da katıldığı toplantının birinci oturumunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toprak, su ve gıdanın ulusal politikaları ve küresel ilişkileri belirleyen stratejik unsurlar olduğunu belirterek son yıllardaki gelişmelere işaret etti.

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Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gündeme ilişkin Bakanlar Toplantısı Birinci Oturumu'nda konuştu.

Katıldığı toplantıda, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yanı sıra, Kovid-19 gibi krizler ve bölgesel çatışmalar giderek tüm dünyayı etkilemekte ve küresel gıda güvenliğini tehdit etmektedir." açıklamasında bulunan Bakan Yumaklı, bu durumun, barış ve güvenlikle tarımın sürdürülebilirliği arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterdiğini belirtti.

"TARIMSAL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ"

Tarımda suyun önemine değinen Yumaklı, "Su olmadan tarımın sürdürülebilirliğini sağlayamayız. Bu nedenle suyu tarım politikalarımızın merkezine koyuyoruz." dedi.

Açıklamasının devamında Yumaklı, tüm dünya olarak bir geçiş döneminde olunduğunu, bunu da 'yeni normal' olarak adlandırdıklarını belirterek şu ifadelerde bulundu:

Bu yeni normale uyum sağlayabilmek amacıyla, etkili arazi kullanımı, su yönetimi ve üretim planlaması için yeni stratejiler oluşturmaktayız. Şimdi neyi, nerede ve ne kadar üreteceğimizi planlayacağız.

Bu yıl itibarıyla planlı üretim uygulamalarını hayata geçireceğiz. Su merkezli tarımsal üretim planlamasıyla en uygun yerde stratejik ürünler üreterek tarımsal verimliliği artırmayı hedeflemekteyiz.



Tüm bu politikalarla gıda tedarik güvenliğimizi garanti altına almayı ve üreticilerimizin hasat döneminde pazarlama sorunlarıyla karşılaşmasını engellemeyi amaçlıyoruz.

GIDA TİCARETİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Tarım ve Orman Bakanı, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek, 500 bin kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Devamında Yumaklı, "Gazze'de Filistinlilere uygulanan katliam, milyonlarca insanın kabul edilemez bir şekilde gıda ve suya erişimini engelliyor. Neredeyse bir yıldır devam eden bu zihinsel tutulmanın, insanlık adına sona ermesi gerekiyor." ifadesinde bulundu.

'Sıfır Açlık' için birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çeken Yumaklı, yiyeceğin temel bir insan hakkı olmasına rağmen 800 milyondan fazla insanın bu hakka erişemediğini açıkladı.

Yumaklı, Gazze'de olduğu gibi, yetersiz hasat veya kıtlığa neden olan doğal afetler gibi farklı sebeplerle kronik açlık çeken birçok bölgenin bulunduğuna da vurgu yaptı.

Gıda ticaretine ilişkin açıklamada bulunan Yumaklı, şöyle konuştu:

Bu noktada, gıda ticaretinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Uluslararası ticaretin gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki rolü, gıda bulunabilirliğini ve gıda güvenliğinin istikrarını doğrudan etkileyecek hassas bir konudur.



Ticaret, gıdanın daha bol olduğu bölgelerden ihtiyacı olan bölgelere gıda aktararak bu açığı kapatabilir.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL TİCARETTE PAYI

Yumaklı, Türkiye'nin küresel ticaret ağlarındaki etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunarak, şu ifadeleri kaydetti:

Türkiye olarak, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırmanın önemini kabul ediyoruz.



Bu yaklaşım yalnızca fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iklim değişikliğini ele almak ve gıda sistemlerinin uzun vadeli dayanıklılığını sağlamak için küresel çabalarla da uyumlu olacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)