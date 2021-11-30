İç Anadolu'da trafiğe kum fırtınası engeli

İç Anadolu Bölgesi'nde şiddetli rüzgarla birlikte birçok güzergahta çıkan kum fırtınası nedeniyle kara yolları trafiğe kapatıldı.

Marmara ve Ege lodosla boğuşurken rüzgar, İç Anadolu'da kum fırtınasına neden oldu.

Aksaray-Adana kara yolu ve bölgedeki birçok güzergahta şiddetli kum fırtınası etkili oluyor.

Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı, birçok araç da kazaya karıştı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken, yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı.

Konuya ilişkin Niğde Valiliği'nden de açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatılmış olup; vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Aksaray-Adana karayolu kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı VİDEO



KONYA'DA DA ETKİLİ OLUYOR

Konya'nın Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu. Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı.

Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.





