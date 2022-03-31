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    İç sularda av yasağı 1 Nisan'da başlıyor

    Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını hatırlattı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 09:28
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    İç sularda av yasağı 1 Nisan'da başlıyor

    Kapsamlı av yasağından önce iç sularda yasak başıyor.

    1 Nisan'dan itibaren iç sularda avlanan balıkçılar için sezon bitecek.

    Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    YASAK 1 TEMMUZ'DA BİTECEK

    Sağlam yaptığı açıklamada, “Av yasağının başlaması ile birlikte, balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Yasağın sona ereceği 1 Temmuz 2022 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılmasıyla, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurmasının da yasak çerçevesinde olduğu unutulmamalıdır. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihleri arasında, Samsun sınırları içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl- Simenit, Lâdik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde; il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını unutmayalım” dedi.

    İç sularda av yasağı 1 Nisan da başlıyor #1


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