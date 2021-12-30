İcazet ne demek, anlamı nedir? İslami açıdan icazet almak...

Ziraat Katılım Bankası, ilahiyatçılardan kur korumalı TL mevduat hesapları için dini “icazet belgesi” aldı. Akabinde ise vatandaşlar, "icazet ne demek" merak etti. Peki icazet almak ne demektir?

Artan döviz kurlarına karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık'ta açıklanan “kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları” konusunda Ziraat Katılım Bankası, dini “icazet belgesi” aldı.

Vatandaşlar ise haberin akabinde arama motorlarında "icazet" kelimesini araştırmaya koyuldu.

İcazet nedir, icazet almak ne demek merak konusu oldu.

Peki icazet ne anlama geliyor? İşte TDK sözlük anlamı...

İCAZET NE DEMEK? İCAZET ALMAK NEDİR?

İcazet kelimesi bir iş ile alakalı olarak müsaade ve onay anlamlarını taşımaktadır. Eski zamanlarda medresede eğitim gören öğrenciler mezun oldukları zaman verilen diplomalara da icazet ismi verilmekteydi.

İcazet kelimesi, Arapçada tasdik anlamı ile de kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel sanatlarda bir hat türünün de ismi icazettir. Çoğunlukla duaların hat sanatı ile yazılması icazet olarak isimlendirilmektedir.

İSLAM'DA İCAZET ALMAK

İslami açıdan icazet, bir şeyi uygun ve makûl görmek, izin vermek, münasip tutmak, bir görüş ve emri infaz etmek, bir maddenin uygunluğunu kabul etmek anlamına gelir.



İlimde ve yazıda tahsilini bitirenlere verilen şehadetnâme (belge) yerine kullanılan bir tabirdir. Eski medrese usulüne göre, okuduğu dersi veya sanatı bitiren öğrencilere hoca ve üstadları tarafından böyle bir belge verilirdi. Buna "icazetnâme" denir ki, izin kâğıdı anlamına gelir. İcazetnâme almış olana "mücâz", icazet vermiş olan üstada da, "mûciz" denir.



Bir fıkıh tabiri olarak icâzet ise, duruma göre kısımlara ayrılır. Meselâ; bir kimseden herhangi bir işle ilgili olarak, izin ve ruhsata delâlet eden bir fiil ve hareketin meydana gelmesine fiilî icâzet dendiği gibi, bir şey hakkında "izin verdim" demesine de sözlü icâzet denir.