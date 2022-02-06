İçişleri: 1430 kilometre güvenlik yolu, terörle mücadelede etkinliği artırdı

Güvenlik Yolları Projesi kapsamında, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan 1430 kilometre güvenlik yolu, terörle mücadeledeki etkinliği artırdı. Yapılan çalışmalar, terörist sayısının düşmesine katkı sağladı.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, 15 Temmuz 2016'dan sonra hayata geçirilen yeni güvenlik konseptiyle terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini açıkladı.

Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri ve uzantılarıyla kararlı ve etkin mücadelenin ortaya konulması amacıyla, güvenlik güçlerinin bölgelere hızlı ve güvenli ulaşmalarını ve lojistik ihtiyaçlarının kısa sürelerde giderilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca 'Güvenlik Yolları Projesi' hayata geçirildi.

“SAHA VE ALAN GÜVENLİĞİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI”

İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji kapasitesinin artırılması ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla saha ve alan güvenliğinde önemli adımlar atıldı.

“1 MİLYAR 535 MİLYON 828 BİN 919 LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ”

Proje kapsamında, terörle mücadelenin sürdüğü bölgelerde, yeni yolların yapılması için 2017-2021'de valiliklere toplam 1 milyar 535 milyon 828 bin 919 lira ödenek gönderildi. 2017'de 134,6 kilometre, 2018'de 330 kilometre, 2019'da 324,5 kilometre, 2020'de 221 kilometre, 2021'de ise 420 kilometre güvenlik yolu tamamlandı.

5 YILDA 1430 KİLOMETRE GÜVENLİK YOLU YAPILDI

Böylece 2017 ile 2021 arasındaki 5 yıllık süreçte, toplam 1430 kilometre güvenlik yolu yapılmış oldu. Proje kapsamında, bu yıl içinde 450 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanması planlanıyor.

TERÖRİST SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİNE KATKI SUNDU

Güvenlik Yolları Projesi, terörle mücadele bölgelerinde güvenlik güçlerinin alan hakimiyetini artırdı, etkin ve hızlı müdahaleler gerçekleştirmesini sağladı. Ayrıca proje, Türkiye içindeki terörist sayısının 150'nin altına düşürülmesine de katkı sundu.