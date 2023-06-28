İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, depremzedelerle bayramlaştı İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çanakkale'ye gelen depremzedelerle bir araya gelip, bayramlaştı.

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Çanakkale'de Hüseyin Akif Terzioğlu Yurdu'nda kalan depremzedelerle bayramlaşarak, ihtiyaçlarını dinledi.

Turan'a ziyarette Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve daire müdürleri eşlik etti.

"Dertlerine, davalarına gönül vermeye çalıştık ama yüreklerin bir parçasını da kendi evlerinin olduğu yerlerde olduğunu bir daha gördük"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, "O afetten sonra devletimiz tüm imkanlarıyla süreci yönetip, depremzedelerimizin evlerini inşaatına başladı. Şu an Çanakkale'miz başta olmak üzere, birçok ilimizde kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Çanakkale'mizde deprem bölgesinden gelen çok sayıda misafirimiz var. Bugün bayramlaşmamızı kardeşlerimize ayırdık. İlk programımızı onlarla yapıyoruz. Çocuklarıyla beraber hediyeleştik, sohbet ettik. Dertlerine, davalarına gönül vermeye çalıştık ama yüreklerin bir parçasını da kendi evlerinin olduğu yerlerde olduğunu bir daha gördük. Ümit ediyorum bir an önce inşaat süreci biter. Oranın tekrar eski günlerine huzurlu, sağlıklı günlerine dönmesine imkan sağlanır. O nedenle bugün dertlerini paylaşmak, azaltmak için bir araya geldik" dedi.

"Başta depremzedelerimiz olmak üzere bütün milletimizin bayramını yürekten tebrik ediyorum"

"Kurban, en özel günlerden biri, yakınlaşmak demek" diyen Turan, şöyle devam etti: