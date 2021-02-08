İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan HDP'ye cevap: Siz yaktınız Cumhurbaşkınımız yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Milletvekili Pervin Buldan’ın paylaşımına cevap verdi. Çataklı, "Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, "Ne tarih, ne vicdan ne de insanlık bu vahşeti unutmaz." ifadelerini kullanan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a yanıt verdi.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN BULDAN'A YERİNDE CEVAP

Bakan Yardımcısı Çataklı, söz konusu paylaşımı, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı. Siz yaktınız, yıktınız, Cumhurbaşkanımız yaptı. Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız." ifadeleriyle cevapladı.