İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, annesini kaybetti…
Yaşlılığa bağlı rahatsızları nedeniyle gördüğü Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 80 yaşındaki Gülsün Çataklı, dün akyam hayata gözlerini yumdu.
Anne Çataklı için bugün Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde cenaze düzenlendi.
Köy mezarlığına defnedildi
Cenazede Çataklı ailesini, hem yakınları hem de il protokolü yalnız bırakmadı.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Çataklı'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Çataklı’ya başsağlığı diledi.
Bakan Soylu'dan başsağlığı mesajı
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Bakan Yardımcımız ve mesai arkadaşımız İsmail Çataklı Beyefendi’nin vefat eden kıymetli annesi Gülsün annemize Allah'tan rahmet; başta İsmail Çataklı kardeşim olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.