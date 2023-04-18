İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, annesini kaybetti İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 80 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülsün Çataklı, Çankırı'da toprağa verildi.

DHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, annesini kaybetti…

Yaşlılığa bağlı rahatsızları nedeniyle gördüğü Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 80 yaşındaki Gülsün Çataklı, dün akyam hayata gözlerini yumdu.

Anne Çataklı için bugün Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde cenaze düzenlendi.

Köy mezarlığına defnedildi

Cenazede Çataklı ailesini, hem yakınları hem de il protokolü yalnız bırakmadı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Çataklı'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Çataklı’ya başsağlığı diledi.

Bakan Soylu'dan başsağlığı mesajı

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Soylu, şu ifadeleri kullandı: