İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sayıştay üyeliğine seçildi

TBMM'de yapılan Sayıştay üyeliği seçiminde yeni Sayıştay üyesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce oldu.

Türkiye Büyük Milelt Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Sayıştay'a 5 yeni üye seçimi yapıldı.

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından İçişleri Bakan Yardımcı Muhterem İnce, Sayıştay'ın yeni üyeleri olarak belirlendi.

Sayıştay'daki görevine başlayacağını duyurdu

Yapılan seçim ve atamalar arasında en fazla dikkat çeken isim ise Yaklaşık 5 yıldır İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren Muhterem İnce oldu.

Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılarak Sayıştay'da göreve başlayacağını duyurdu.

Muhterem İnce kimdir?

Muhterem İnce, 30 Ağustos 1970 tarihinde Çanakkale'de doğdu.

İlk, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir İli’nin Edremit ilçesinde yaptı. 1993 yılında İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 ile 2016 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştır.

07 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Muhterem İnce İngilizce bilmektedir.