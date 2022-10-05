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    İsmail Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 526 bin 932 olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 12:17
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    İsmail Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesi sürüyor...

    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde başta eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinin sağlanması gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi.

    Bu kapsamda iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı.

    Bu kapsamda İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyelilerle ilgili açıklamada bulundu.

    "526 bin 932 Suriyeli ülkesine döndü"

    İsmail Çataklı, ülkesine geri dönen sığınmacılara ilişkin, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur." ifadelerini kullandı.

    Çataklı, "Bugün itibarı ile ülkemizde 3 milyon 646 bin 278 kayıt altına alınan Suriyeli bulunuyor." diye konuştu.

    Düzensiz göçle mücadele rakamları

    Düzensiz göç verilerini de açıklayan Çataklı, 5 bin 710'u denizlerde olmak üzere toplam 26 bin 699 düzensiz göçmen ve bin 130 organizatörün yakalandığını duyurdu.

    2 milyon 688 bin 137 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi.

    İsmail Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 #1

    İsmail Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 #2

    İsmail Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 #3

    İsmail Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 #4

    İsmail Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 #5

    İsmail Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 #6


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