İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ay içerisinde yapılan çalışmaları anlattı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da son 120 günde bin 132'si şehir, 54 bin 598'i kırsal bölgede olmak üzere gerçekleştirilen tüm operasyonlara dair bilgileri paylaştı.

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Türkiye'de huzur ve güveni bozacak şahıslara geçit verilmiyor.

Bu kapsamda yurdun her köşesinde terör örgütü mensupları başta olmak üzere, uyuşturucu tacirlerine ve mafta tipi suç çetelerine tek tek operasyon düzenleniyor.

Yapılan operasyonlarla binlerce suç ve suç çetesinin önüne geçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı medya buluşmaları kapsamında medya kuruluşların İstanbul temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Toplantıda, son 120 günde bin 132'si şehir, 54 bin 598'i kırsal bölgede olmak üzere gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 38'i ölü, 4'ü yaralı, 208'i sağ ve 59'u teslim olmak üzere 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sözde üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

İç güvenlik operasyonlarında kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 6 ve gri kategoride 17 olmak üzere toplam 25 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildi. Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, 2'si FETÖ, 2'si HTŞ, 1'i MLKP üyesi.

38 organize mafya tipi suç çetesi çökertildi

378 operasyonla 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 702 şüpheli tutuklanırken 594 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir.

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