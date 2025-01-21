İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki yangınla ilgili son durumu paylaştı

Bolu'da gece saat 04.00 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde yangın çıktı.

Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

Yaşanan facianın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan olaya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

YERLİKAYA SON DURUMU AKTARDI

267 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerlikaya ayrıca 31 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili şunları söyledi:

Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.