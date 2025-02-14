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İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç örgütleriyle irtibatlı olarak silahlı eylemlerde bulunan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında 'kırmızı bülten' ile aranan ve İtalya'da cezaevinde yatan çete elebaşı Barış Boyun'un öncülüğündeki suç örgütüyle uzun bir süre beraber hareket ettikleri ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan Rusya'da gözaltında olan Berat Can Gökdemir liderliğindeki 'Daltonlar' çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda; İstanbul genelinde 17 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen, aralarında Boyun suç örgütünün 2 avukatının da bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.

1-14 ŞUBAT ARASINDA 86 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan 1-14 Şubat tarihleri arasında Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir, Ümraniye ilçelerinde meydana gelen iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu suç örgütlerine üye olan ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'yağma amaçlı tehdit', 'silah ticareti yapma' ve suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek, öven ve bu yöntemleri sosyal medyada paylaşarak suç örgütlerinin propagandasını yapan kişilere de operasyon düzenlendi.

Şubat ayı içerisinde 32 farklı eyleme karışan 86 şüpheli, farklı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE ÇALINTI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli sayısı 128'i bulurken adreslerde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, bin 207 çeşitli ebatlarda fişek, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, 12 adet uyuşturucu hap bulundu.

Ayrıca yine operasyonlarda; eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 54 kişi tutuklandı. 67 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI: SON 2 HAFTADA 128 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ile Berat Can Gökdemir'in yaptığı 2 farklı organize suç çetesine yönelik son 2 hafta icra edilen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, 42 şüphelinin daha yakalandığını ve toplam yakalanan şüpheli sayısının 128'e yükseldiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: