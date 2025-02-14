İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç örgütleriyle irtibatlı olarak silahlı eylemlerde bulunan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hakkında 'kırmızı bülten' ile aranan ve İtalya'da cezaevinde yatan çete elebaşı Barış Boyun'un öncülüğündeki suç örgütüyle uzun bir süre beraber hareket ettikleri ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan Rusya'da gözaltında olan Berat Can Gökdemir liderliğindeki 'Daltonlar' çetesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda; İstanbul genelinde 17 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen, aralarında Boyun suç örgütünün 2 avukatının da bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
1-14 ŞUBAT ARASINDA 86 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Öte yandan 1-14 Şubat tarihleri arasında Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir, Ümraniye ilçelerinde meydana gelen iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu suç örgütlerine üye olan ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'yağma amaçlı tehdit', 'silah ticareti yapma' ve suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek, öven ve bu yöntemleri sosyal medyada paylaşarak suç örgütlerinin propagandasını yapan kişilere de operasyon düzenlendi.
Şubat ayı içerisinde 32 farklı eyleme karışan 86 şüpheli, farklı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE ÇALINTI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli sayısı 128'i bulurken adreslerde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, bin 207 çeşitli ebatlarda fişek, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, 12 adet uyuşturucu hap bulundu.
Ayrıca yine operasyonlarda; eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken 54 kişi tutuklandı. 67 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI: SON 2 HAFTADA 128 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ile Berat Can Gökdemir'in yaptığı 2 farklı organize suç çetesine yönelik son 2 hafta icra edilen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Bakan Yerlikaya, 42 şüphelinin daha yakalandığını ve toplam yakalanan şüpheli sayısının 128'e yükseldiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 01-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen; iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, araç kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit, örgüte eleman temin etmek amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 21 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet utaş otomatik tabanca, 1 adet av tüfeği, 27 adet şarjör ve tabanca mekanizması, çok miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi."
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