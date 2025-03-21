Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonları sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı sokak çağrısı sonrası ise sokaklarda eylemler peş peşe geldi..

Polislere saldıran eylemcilere müdahale sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi..

"PROVOKATÖRLERİN OYUNUNA GELMEYİN"

Sokak çağrısının sorumsuzluk olduğunu belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”

Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!

Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır.

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Dilay Kaynak
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