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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı.

Yıllarca süren iç savaştan kaçan Suriyeliler, vatanlarına dönmeye başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası programında Türkiye'ye gelmiş olan Suriyelilere ilişkin son verileri açıkladı.

SON VERİLER PAYLAŞILDI: TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 920 BİN SURİYELİ VAR

Bakan Yerlikaya, ülkemizde toplamda 4 milyon 164 bin 472 yasal kalış hakkı olan yabancının bulunduğunu söyledi.

Sözlerine devam eden Yerlikaya bu sayıdan 2 milyon 920 bininin Suriyeli olduğunu belirtti.

2017'DEN BU YANA 763 BİN SURİYELİ DÖNDÜ: EN ÇOK GİDİŞ ANTEP'TEN

Yerlikaya, 2017 yılından bu yana da 763 bin 443 Suriyelinin geri dönüş yaptığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, son 15 günde ise 25 binin üzerinde Suriyelinin geri dönüş yaptığını da belirtti.

En çok dönüşün Gaziantep'ten olduğu bilgisini de paylaşan Yerlikaya, "Şu anda 6 sınır kapımızda buradan gönüllü dönüşleri sağladık. Doğal olarak en çok bulunan illerden gitti, Gaziantep'ten giden oldu en çok. Gelenin en çoğu Halepli olunca gidenlerin de yarıya yakını Halepli." dedi.

EN FAZLA SURİYELİ KİLİS'TE: İSTANBUL'DA YÜZDE 3

Yerlikaya ayrıca Suriyelilerin sayısal olarak en fazla Kilis'te ikamet ettiğini bildirirken İstanbul'da bu oranın yüzde 3 olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle: