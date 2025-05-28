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Haber Merkezi

Trafikte yaygınlaşan kural ihlalleri ve bu suçların sosyal medyada övülerek paylaşılmasının önüne geçmek için mevcut cezaları artıran ve yeni kurallar getiren yeni kanun teklifinde bir aşama daha geçildi..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Adalet Komisyonu'na gönderilen yeni Karayolları Trafik Kanunu teklifiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olan Bakan Yerlikaya, trafik polisleri ve jandarmalarda olan yaka kamerasının tüm polislerde kullanılacağını söyledi.

"TÜM POLİSLERDE OLACAK"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Yaka kameramız şu anda 42 bin 604 polis ve jandarmamızda bulunuyor. Yani trafik denetiminde bulunanlarda. Yaka kameraları tüm polislerde olacak.

"KAMERALARIMIZI YERLİ VE MİLLİ ASELSAN YAPIYOR"

Kameraları yerli ve milli ASELSAN'ımız yapıyor. Bunu güncelliyorlar şimdi, yüz tanımalı hale getiriyorlar. Sizle konuşurken, tabletle sizin emniyet işlemlerini yaparken bir anda buradaki kamera görüntünüzden aranan biri olup olmadığını hemen tespit edebilecek.

"İSTENİLEN ZAMANDA YAKA KAMERASINA BAĞLANABİLİYORUZ"