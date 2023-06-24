İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı uyarısı

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9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor…
Bu bayramda da tek temenni sürücülerin dikkatli olması, yolların kan gölüne dönmemesi…
"Dikkatli olun" uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kurallarına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.
Videolu bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, ayrıca yollarda tedbir alındığını da söyledi.
“Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek” diyerek açıklamasına başlayan Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:
30 bin 529 personel sahada
30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz, 3 bin 106 saat havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma.