İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı uyarısı Kurban Bayramı tatiline çıkan sürücülere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi. Bakan Yerlikaya, “Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma” dedi.

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9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor…

Bu bayramda da tek temenni sürücülerin dikkatli olması, yolların kan gölüne dönmemesi…

"Dikkatli olun" uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kurallarına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

Videolu bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, ayrıca yollarda tedbir alındığını da söyledi.

“Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek” diyerek açıklamasına başlayan Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

30 bin 529 personel sahada