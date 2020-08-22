İçişleri Bakanı Soylu, İnşaat Mühendisleri Odası’nı eleştirdi

Soylu, “Siyasal kavganızı, siyasal mücadelenizi verecekseniz başka alanda veriniz İdeolojik tartışmaları afet, deprem meselesinin odağına oturtmak insaf ve vicdanla bağdaşmaz.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında güvenlik ve trafik çalışma grubunun çalışmalarının ele alındığı toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

“11 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE BİR YATIRIM YAPILDI”

Burada konuşan Bakan Soylu, "17 Ağustos 1999 özellikle İstanbul, Yalova, Gölcük, Karamürsel, Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan Marmara depremi olarak nitelendirdiğimiz deprem afetlere bakışımızda milat olmuştur. O tarihten itibaren bu konuda birçok adım atılmıştır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002'de başlattığı bugün itibarıyla da büyük bir anlamıyla devam eden Türkiye'nin afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapması gerekenler konusundaki stratejisi ve vizyonu bütün çalışmalarımıza yön vermektedir.” dedi.

Afetlere hazır olma konusunda Türkiye'de birçok adımın atıldığını söyleyen Soylu, “Bin 300'ün üzerinde kamu kurumu, köprüler, viyadükler, yollar, buna göre revize edildi. 11 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldı.” diye konuştu.

“AFET GİBİ MESELELERDE YANLIŞ HABERİN TELAFİSİ OLMAZ”

Yanlış bilgilendirme ve haberlerin telafisinin olmayacağını dile getiren Soylu, “Ülkenin bir bakanı olarak üzülüyorum. Bazı kurumlarımızın kendileriyle bağdaşmayacak yaptıkları açıklamalara üzülüyorum. Onları televizyonlara çıkaranlara da üzülüyorum. Bu bir sorumluluk. Burada bir tek biz değil, kurumlar, vatandaşımız her birimiz sorumluyuz. Biz görevimizi yerine getirmekle sorumluyuz. Medyadaki arkadaşlarımız bu konuda doğru bilgilendirmelerle sorumludur. Başka haberlerin telafisi olabilir ama deprem, afet gibi meselelerde yanlış bir haberin telafisi olamaz.” şeklinde konuştu.

“ODALARIMIZI İDEOLOJİNİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEYELİM”

İçişleri Bakanı Soylu sözlerinin devamında, İnşaat Mühendisleri Odası'na üye bir inşaat mühendisinin barınma merkeziyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bakan Soylu, şunları söyledi:

“İnşaat mühendisleri odasından bir kişi '18 bin toplanma merkezi söylüyorlar. 18 bin toplanma merkezi var ama bunlar ayakta durulabilecek bile yerler değil. İstanbul zaten hak getire' diyor. Ardından da 'bunların yaşanılabilecek yerler olması lazım.

Bunlar barınma merkezleri değil' diyor. Bu daha sorumsuz bir ifade. Bizim haberleşme, sağlık, ulaşım, trafik, enerji, yangın, beslenme hasar tespit gruplarımız ayrı. Birçok grubumuz var. Barınma başka bir şey. Deprem olursa İstanbul ve Türkiye'ye ilk tavsiyemiz, özel arabalarınıza binip deprem yerinden acilen uzaklaşmak belki de yapabileceğimiz en kötü tercihtir. Bu toplantının ana temeli de budur.

Özel arabalarınıza binip, trafiği tıkarsanız ambulanslar, arama kurtarma ekiplerimiz, acil müdahale ekiplerimiz yerlerine ulaşamazlar. İstanbul'u tamamen kilitleriz. Şimdi burada bu çalışmayı yapacağız. Ne olursunuz odalarımızı ideolojinin bir parçası haline getirmeyelim.

Allah rızası için söylüyorum. Siyasal kavganızı, siyasal mücadelenizi verecekseniz başka alanda veriniz. Burası kavganın ve ideolojinin alanı değildir. Burası insan hayatı kurtarma ve idame ettirmek için gayret sarf etmenin alanıdır.”