Euro
10.2882
-0.18%
Dolar
8.8688
-0.22%
Altın
501.37
-0.07%
Borsa
1.401
-0.41%
Bitcoin
415.929
8.31%
EXEN Coin
20.00
3.41%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    İçişleri Bakanı Soylu, kovulan öğretmen Burak Kılıç'ı aradı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan kaymakam tarafından 'hoş geldiniz' dediği için sınıftan kovulan öğretmen Burak Kılıç'ı arayarak üzüntü duyduğunu belirtti.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanı Soylu, kovulan öğretmen Burak Kılıç'ı aradı

    Kaymakam Saygın, Artvin Kemalpaşa Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen genç öğretmeni 'Bu ne hadsizlik' diyerek azarlamasıyla gündeme gelmişti.

    Gergin geçen ziyaret sonrası Artvin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Saygın ile ilgili idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

    Yapılan açıklamanın ardından sınıftan kovulan öğretmen Burak Kılıç’ı bugün görev yaptığı okulda ziyaret eden Mehmet Faruk Saygın, kendisinden özür diledi.

    SÜLEYMAN SOYLU BURAK ÖĞRETMENİ ARADI

    Yaşanan talihsiz olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.

    Soylu, Kılıç ile yaptığı görüşmede, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti.

    İçişleri Bakanı Soylu, kovulan öğretmen Burak Kılıç ı aradı #1

    SAYGIN'I DA ARADI

    Öte yandan Bakan Soylu, olayın ardından açıklama yaparak özür dileyen kaymakam Saygın ile de görüşerek hassasiyetlerini dile getirdi.

    İçişleri Bakanı Soylu, kovulan öğretmen Burak Kılıç ı aradı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir