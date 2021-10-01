İçişleri Bakanı Soylu, kovulan öğretmen Burak Kılıç'ı aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan kaymakam tarafından 'hoş geldiniz' dediği için sınıftan kovulan öğretmen Burak Kılıç'ı arayarak üzüntü duyduğunu belirtti.

Kaymakam Saygın, Artvin Kemalpaşa Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen genç öğretmeni 'Bu ne hadsizlik' diyerek azarlamasıyla gündeme gelmişti.

Gergin geçen ziyaret sonrası Artvin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Saygın ile ilgili idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamanın ardından sınıftan kovulan öğretmen Burak Kılıç’ı bugün görev yaptığı okulda ziyaret eden Mehmet Faruk Saygın, kendisinden özür diledi.

SÜLEYMAN SOYLU BURAK ÖĞRETMENİ ARADI

Yaşanan talihsiz olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.

Soylu, Kılıç ile yaptığı görüşmede, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti.

SAYGIN'I DA ARADI

Öte yandan Bakan Soylu, olayın ardından açıklama yaparak özür dileyen kaymakam Saygın ile de görüşerek hassasiyetlerini dile getirdi.



