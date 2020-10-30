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- İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız
İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 19:22
İzmir'de öğlen saatlerinde meydana gelen depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Profesyonel ekiplerin deprem bölgesine ulaşmasında sıkıntılar yaşanıyor.
Telaşla yakınlarını bulmak için veya şehirden ayrılmak amacıyla yollara dökülen vatandaşların ana yollarda trafik yoğunluğuna neden olması, arama kurtarma faaliyetlerinde aksamalara neden oluyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin Twitter hesabından bölgedeki trafik yoğunluğunu gösteren bir fotoğraf paylaşarak yolların boşaltılması çağrısında bulundu.
"YOLLARI EKİPLERE BIRAKIN"
Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız." ifadelerini kullandı.