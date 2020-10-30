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İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız

İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Süleyman Soylu, ekiplerin deprem bölgesine müdahale edebilmesi için yolların boşaltılması çağrısı yaptı.