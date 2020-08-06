İçişleri Bakanı Soylu, şehit aileleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit yakınlarıyla buluştu.

Soylu, şehit aileleriyle bakanlıktaki görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ONLAR BİZE, BU ÜLKE İÇİN CANINI FEDA EDEN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ"

"Onlar bize, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren, bu ülke için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti. Şehitlerimizin aileleri ve yakınları misafirimiz. Rabb'im bizi şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin."