İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinden aday olacak mı? Canlı yayında yanıtladı Bakanların deprem bölgesi adaylığı hakkında Bakan Süleyman Soylu, "Önümüzde deprem ve sel felaketi varken siyaset zerre kadar zihnimizden geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen seçimlere 53 gün kaldı...

Bir taraftan deprem ve sel afetiyle mücadele devam ederken bir yandan da siyasette sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Siyasetin şu an önemli konusu ise milletvekili aday listeleri.

Bakanların deprem bölgesinden aday olma durumu

Son günlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanları deprem bölgesinden aday göstereceği kulisleri basına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu stratejisiyle kamuoyuna "Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz mesajını vermek istediğinin" altı çizildi.

Akar ve Soylu deprem bölgesinden aday gösterilecek

Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimleri depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için "milletvekili adayı olarak düşündüğü" ileri sürüldü.

Son günlerin en önemli konularından birsi haline gelen bakanların milletvekili adayı konusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

"Siyaset zerre zihnimizden geçmiyor"

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan Süleyman Soylu, "Önümüzde deprem, sel varken, bunlarla ilgili çalışırken bırak adaylık düşünmeyi, siyaset zerre kadar zihnimizden geçmiyor" ifadelerini kullandı.

"Milletimize saygısızlık yapmış oluruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekilliği adaylığına yönelik ifadeleri şu şekilde: