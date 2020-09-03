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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine selam olsun

    Bir yıldır evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri için bir paylaşım yapan Soylu, “Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır annelerine selam olsun” dedi.
    • AA
    • 03.09.2020 - 13:40
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine selam olsun

    Diyarbakır’da evladını bekleyen anneler, 1 yılı doldurdu.

    Asker dağda, Diyarbakır anneleri de HDP binası önünde terörle amansız mücadelesini verdi. Geçen 1 yıl içerisinde de 16 aile evladına kavuştu.

    “TERÖRE MEYDAN OKUYAN CESUR ANNELER…”

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fedakar anneler için Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Soylu, paylaşımında şunları söyledi:

    “365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır annelerine selam olsun.”

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine selam olsun #1

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