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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine selam olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine selam olsun

Bir yıldır evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri için bir paylaşım yapan Soylu, “Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır annelerine selam olsun” dedi.