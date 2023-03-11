İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 1 terörist daha sarı torbada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminde terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri yurt içi, sınır hattı ve sınır ötesinde hain teröristlere nefes aldırmıyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla artık terör örgütü PKK üyeleri için güvenli bir yer yok.

Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan Türk askeri, etkisiz hale getirilenler listesine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Başlatılan Eren operasyonlarıyla da bu süreçte büyük bir başarıya ulaşıldı.

Kırmızı listedeki bir teröriste daha çizik atıldı

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmetçik'in operasyonundan bir başarısını daha duyurdu.

Şırnak'ın Bestler dereler bölgesinde başlatılan Eren Abluka Operasyonu'nda, yurt içindeki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü.

Bu operasyon ile birlikte kırmızı listedeki bir teröristin ismine daha çizgi atılmış oldu.

"Sarı torbada!"

Bakan Soylu, haberi şu ifadelerle duyurdu: