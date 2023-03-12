İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 3 terörist öldürüldü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'ndan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ülke genelinde teröristlere göz açtırmayan kahraman Türk askeri, teröristlere nefes aldırmıyor.

Başarısına başarı katan Mehmetçik, bir yeni başarıya daha imza attı.

Konuya ilişkin güzel haber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

3 terörist öldürüldü

Bakan Soylu, Mardin'in Nusaybin kırsalında takibi yapılan 3 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Sarı torbalı fotoğraflarını paylaştı

Etkisiz hale getirilen teröristlerin içine konduğu sarı ceset torbalarının fotoğrafını paylaşan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar"

"Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar" diyen Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonunda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok Bölgesinde 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler.

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: