İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 3 terörist öldürüldü

Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Ülke genelinde teröristlere göz açtırmayan kahraman Türk askeri, teröristlere nefes aldırmıyor.
Başarısına başarı katan Mehmetçik, bir yeni başarıya daha imza attı.
Konuya ilişkin güzel haber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
3 terörist öldürüldü
Bakan Soylu, Mardin'in Nusaybin kırsalında takibi yapılan 3 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurdu.
Sarı torbalı fotoğraflarını paylaştı
Etkisiz hale getirilen teröristlerin içine konduğu sarı ceset torbalarının fotoğrafını paylaşan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
"Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar"
"Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar" diyen Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonunda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok Bölgesinde 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler.
İçişleri Bakanlığı duyurdu
Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 11 Mart 2023 tarihinde başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif EMEN operasyonu kapsamında; Mardin ili Nusaybin ilçesi ÖMERYAN- BAGOK bölgesinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, arazi arama taraması esnasında, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, (3) terörist silahlarıyla [(3) M-16 Piyade Tüfeği,] birlikte etkisiz hale getirilmiştir.