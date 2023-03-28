İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ülke genelinde teröristlere göz açtırmayan kahraman Türk askeri, teröristlere nefes aldırmıyor.

Başarısına başarı katan Mehmetçik, bir yeni başarıya daha imza attı.

Konuya ilişkin güzel haber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, Hakkari kırsalında takibi yapılan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, "samanlıkta iğne aramak" gibi...



4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler.