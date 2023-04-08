İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kenti ziyaret etti Deprem bölgesinde vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Bakan Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kenti ziyaret etti. Soylu burada depremzede vatandaşlarla yakından ilgilendi.

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Yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, binlerce vatandaşı evsiz bıraktı.

Yıkılan çok sayıda bina 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında

Bu süreçte devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi ve yaralar sarılmaya başlandı.

İlk olarak barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar sürekli olarak karşılanmaya devam ederken, bölgede şehirlerin yeniden ayaklanması için de mücadeleler sürüyor.

Vatandaşlara yeni yaşam alanı oluşturmak amacıyla afet bölgesine çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Yeni konutların temelleri atıldı

Öte yandan deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlar için de yeni konutların temelleri atıldı.

Hatay büyük yıkımı yaşadı

Yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu.

Adeta hayalet şehire dönerken vatandaşlar kenti terk etti.

Bakanlar da 2 ayı aşkın süredir afetten etkilenen illerde çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulunuyor.

Bakan Soylu deprem bölgesinden ayrılmadı

Tüm yaşanan olumsuzluklara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her daim depremzede vatandaşların yanında yer aldı.

Konteyner kenti ziyaret etti

Bakan Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Sultanbeyli Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan konteyner kenti ziyaret etti.

Burada depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Süleyman Soylu, onların talep ve isteklerini dinledi.

"Depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz"

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: