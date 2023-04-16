İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Her seçim kıymettardır Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Beşiktaş Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Süleyman Soylu yaptığı konuşmada her seçimin kıymetli olduğunu ifade etti.

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beşiktaş Seçim Koordinasyonu Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Soylu kendi kullandığı yerli ve milli araç Togg ile tören alanına geldi.

Seçim koordinasyon merkezi açılışına Ak Parti milletvekilleri ve milletvekili adaylarının da yer aldığı çok sayıda davetli de katıldı.

"Her seçim kıymettardır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açılışta yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

Her seçim kıymettardır. Seçimin kıymetli olmasının bir tek sebebi vardır. Seçime katılan vatandaşlar bir kişi dahi olsa gider oyunu seçilecek kişiye yönelik bir emanet olarak verir. Seçilir, seçilmez ama insanlar bazen kendi evlatlarından kendi varlıklarını imtina ediyorlar. İnsanlar bazen kendi evlatlarından kendi varlıklarını imtina ediyorlar, en yakın dostlarından imtina ediyorlar. Oysa seçimin anlamı şudur; yönetebilecek insanlara veya yönetmeye aday olan insanlara bir emanet veriyorsunuz. Onun için, belki de insan hayatı için, gençler için, kadınlar için, emekliler için, çalışanlar için, üretenler için, istihdam edenler için, her biri için en önemli süreçlerin içerisindeyiz. İnsan hayatı için, ulaşımı için, eğitimi için, sağlığı için, okuyacağı okulun standardının yükselmesi için, yaşadığı semtin çok daha iyi olabilmesi için, kadına şiddetin engellenebilmesi için, bir taraftan Türkiye'de eşit vatandaşlığın tam anlamıyla herkes tarafından kucaklanabilmesi için, bizim gibi ülkelerde istikrarın çok daha iyi devam edebilmesi için, huzur, güvenin ve refahın çok daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için seçim çok kıymetlidir. Onun için bunun önünü açacak bir anlayışı inşallah 14 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Ve inanıyorum ki bu millet 14 Mayıs'ta her zamanki ferasetiyle her zamanki anlayışıyla çok önemli kararların altına imza atmış elbette ki olacak.

"Etrafımızdaki coğrafya kadim bir coğrafya"

Bakan Soylu konuşmasına şu şekilde devam etti:

Etrafımızda bir coğrafya var. Etrafımızdaki coğrafya, kadim bir coğrafya. Dünyanın medeniyet havzası. Ama çok uzun yıllardan beri Batı, bu coğrafyanın medeniyetini alt üst etmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Suriye'de ve Irak'ta, tüm Ortadoğu'da, bölgemizin yakınlarında bir devlet otoritesi söz konusu değildir. İran yıllardan beri Batı'nın ambargosuyla karşı karşıyadır. Afganistan işgal edilmiş, 17 bin hektar olan afyon üretim tarlaları, yani üretilen eroinin olduğu tarlalar Amerika'nın işgaliyle beraber 300 bin hektara çıkmıştır. Yemen'den Libya'ya kadar iç istikrarsızlıklarla karışıklar hala devam ediyor. Lübnan, tarihinin belki de dünya tarihinin en temel ekonomik krizlerinden birisiyle karşı karşıyadır. Kendilerinden olmayanları, kendilerine tabii olmayanları tasfiye etmek Batı'nın cici yüzünün maskesinin arkasındaki belki de en temel korkudur. Yanı başlarında Srebrenitsa oldu; insanları katlettiler, seslerini çıkarmadılar. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hepimiz gördük ki ten rengi önemliymiş, göz rengi önemliymiş. Bizim için değil. Tam da peygamber efendimizin veda hutbesinde bize salık verdiği gibi, öğrettiği gibi, herkese ama herkese sahip çıktık.

"İlk kez yerli İHA'larımızı ve SİHA'larımızı yapıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir tarih yazıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: