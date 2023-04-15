İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İlk turda Cumhurbaşkanımız kazanıyor Bakan Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimine ilişkin konuşurken "Biz bugün birinci turda Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. Yüzde 50’nin bir, bir buçuk puan üzerinde" dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor...

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceği seçimler öncesi, siyasetçiler de fikirlerini, görüşlerini ve vaatlerini kamuoyuna aktarmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında Ercan Gürses’in sorularını cevapladı.

Seçimlerle ilgili görüşlerini ve tahminlerini aktaran Bakan Soylu ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını belirtti.

"İlk turda Cumhurbaşkanımız kazanıyor"

Süleyman Soylu 35 yıldır sahada aktif görev aldığını ve sahadaki izlenimlerini gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı! 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı. AK Parti’nin alacağı oy açık. Birinci turda Allah’ın izniyle alıyoruz. 50’nin üzerinde 1, 1.5 puanla alıyoruz. Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı.

"PKK’nın enkazını CHP’nin taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır"

Terörle mücadele konusunda yapılanları da aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

İsmi Yeşil Sol Parti’dir. O HDP’nin kendisidir. HDP seçimdeki bir faktördür. PKK’nın şu anda bütün yöneticilerinin ortaya koyduğu değerlendirmeler, Millet İttifakı’nın heyecanından daha büyüktür. CHP bu ülkenin meşru bir siyasi partisidir. PKK’nın enkazını CHP’nin taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır. Siyasi tarihin en önemli ayıplarından bir tanesidir. ‘Seçim kazanıldığı akşam tutsaklarımızı serbest bırakacağız’ diyorlar. Terör örgütü her şeyi söyleyebilir ama bunu meşru bir partiye, CHP’ye PKK enkazının taşınması doğru değildir

"Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı"

Süleyman Soylu, Türkiye’nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı. Çift rakama düştü. Biz nerelerden geldiğimizi biliyoruz. Tekrar o günlere geri mi döneceğiz. Bu ülkede belediyeler HDP’de idi. Belediyeleri PKK yönetiyordu. 17-18 yaşındaki çocuklar yönetiyordu. 2014 yılında Ağrı’da tekrarlanan seçime gittim. 18 yaşında bir kız, o HDP’li bütün milletvekillerini parmağında oynatıyordu. Parayı terör örgütüne belediyelerden gönderiyorlardı. 6-8 Ekim olaylarında evlatlarımızı öldürdüler, katlettiler. Onlar orayı terör koridoru haline getirmek istiyorlar. Sadece onlar değil, Amerika ile Avrupa’daki ortakları ile bunu yapmak istiyorlar. Bu, ekmek kadar gerçek bir şey.

"Togg bizim olduğu için öteki gibi değilsiniz"

Yayına Togg ile gelen Soylu, yerli ve milli otomobil hakkında da önemli bilgiler verdi.

Yerli otomobil Togg'a değinen Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Araba sürmek güzel bir şey, Togg'u sürmek daha güzel bir şey. Çok esnek bir araba. Sempatik, sürüş sempatisi olan bir araba. Tasarımından tutun sürüş keyfine kadar her şey, güvenliğine kadar her şey en ince noktasına kadar iyi tasarlanmış, iyi realize edilmiş, bunun dışında da seri bir araba. Sessiz bir araba ve en önemlisi, otururken başka araçlara, böyle bir duygunuz var mı bilmiyorum ama 'öteki' gibisiniz. Fakat Togg 'bizim' olduğu için 'öteki' gibi değilsiniz

İMECE'nin uzaya fırlatılması

Yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması hakkında da konuşan Bakan Soylu şöyle devam etti:

Yerli ve milli, TÜBİTAK tarafından üretilen ve artık görüntü aktarımı konusunda da gerek afet yönetimi olsun, gerek savunmada olsun, bütün bunlarda kapasitemizi daha fazla genişletecek ve bizim olan bir İMECE uydusuyla güne başladık. Bu konseptimiz, stratejimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor.

"Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 75'e gelindi, diğer illerde yüzde 90’ı aştık"

Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Soylu şöyle devam etti:

Hatay dün gece saat 01.00 itibarıyla yüzde 75'e kadar gelindi. Nerede gelindi? Yıkılmış ve acil yıkılacak... Diğer illerde de yüzde 90'ları aştık. İnanıyorum ki bayrama kadar diğer vilayetlerde bu tamamen acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazları kalkmış olacak. Koskoca alanlar, arsalar oluşuyor. Ondan sonra da ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıyor. Bunun için de bir öngörümüz var. 3-3.5 ay içerisinde bunun da önemli bir bölümünün bazı illerde tamamının Hatay'da da önemli bir bölümünün tamamlanacağını düşünüyorum. Bu esnada sadece bununla kalmadık. Elbette Çevre, Şehircilik Bakanlığı, Bakanlığımızın yetkilileri, AFAD, yeni bir planlama ortaya koydu. Biz köylerde bu konutlar nerede yapılacak? Yer tespiti meselesi AFAD'a ait. Yani köylere gidiyor diyor ki, 'Ben bu yer tespitlerini yapıyorum.' Diğer şehirlerdeki yer tespitleri meselesini de AFAD-Çevre Şehircilik ama daha çok Çevre Şehircilik'in koordinasyonunda tespitleri yapılıyor. Ama bu yer tespitlerinde ilgili belediyeler, ilgili valiliklerle birlikte yapılıyor. Yine şehrin eşrafıyla Sanayi Odası, Ticaret Odası, belediyesi, kanaat önderleri, muhtarları. Şehrin yaşayanları ile beraber hem şehrin altyapısı gözetiliyor hem fay hattı gözetilerek bir vesileyle bu şehrin nereye kurulabileceğini var olan yerde ne kadar konut olup olmayacağını, ticaret alanlarının, spor alanlarının, kültür alanlarının nereye oluşturulabileceği tasarlanan istişare eden ve imkanlarla bunu değerlendiren bir süreçte de burada yaşanıyor.

"Vekillerimizde yüzde 65-70'lik bir değişim söz konusu. Bu bir bayrak yarışı"

AK Parti’nin seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Soylu şöyle konuştu: