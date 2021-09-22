Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Soylu, esnaflarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından, devtletin tüm imkanları bölgede seferber oldu.

Selzedelerin yaralarını sarmak için ekipler, büyük bir özveri ile çalışmalar gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin ardından hasar gören dükkanlardaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Soylu'ya inceleme ve ziyaretlerinde; Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve diğer yetkililer eşlik etti.

KONTEYNER DÜKKANLARI ZİYARET ETTİ

Esnafın taleplerini dinleyen Bakan Soylu, ticari hayatın durmaması için yapılan ve geçen günlerde faaliyete alınan konteyner dükkanlara da ziyarette bulundu.

Bakan Soylu, konteynerlerde işlerine dönen esnafa hayırlı işler diledikten sonra bir süre sohbet etti.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ardından Ezine Çayı kenarında yapılan çalışmaları inceleyen Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek binadaki inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Buradan Afet Koordinasyon Merkezine geçen Soylu, koordinasyon toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi VİDEO

