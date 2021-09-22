Euro
10.1514
0.34%
Dolar
8.6493
0.26%
Altın
492.86
0.12%
Borsa
1.389
0.22%
Bitcoin
363.499
-3.49%
EXEN Coin
22.67
-0.83%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Soylu, esnaflarla sohbet edip taleplerini dinledi.
    • AA
    • 22.09.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından, devtletin tüm imkanları bölgede seferber oldu.

    Selzedelerin yaralarını sarmak için ekipler, büyük bir özveri ile çalışmalar gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin ardından hasar gören dükkanlardaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

    Soylu'ya inceleme ve ziyaretlerinde; Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve diğer yetkililer eşlik etti.

    KONTEYNER DÜKKANLARI ZİYARET ETTİ

    Esnafın taleplerini dinleyen Bakan Soylu, ticari hayatın durmaması için yapılan ve geçen günlerde faaliyete alınan konteyner dükkanlara da ziyarette bulundu.

    Bakan Soylu, konteynerlerde işlerine dönen esnafa hayırlı işler diledikten sonra bir süre sohbet etti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #1

    İNŞAAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

    Ardından Ezine Çayı kenarında yapılan çalışmaları inceleyen Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek binadaki inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

    Buradan Afet Koordinasyon Merkezine geçen Soylu, koordinasyon toplantısına katıldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi VİDEO

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #2

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #3

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #4

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #5

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #6

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #7

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #8

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #9

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir