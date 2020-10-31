İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin ve ailesinin korona testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgınında Türkiye'de de vaka sayılarında artış sürüyor.

Ölümcül virüs, Türkiye'de hükümete de sıçradı.

BAKAN SOYLU'NUN TESTİ POZİTİ ÇIKTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"ŞİMDİ DAHA İYİYİZ"

Bakan Soylu, pazartesi günü eşi ve kızı ile birlikte kendilerini iyi hissetmedikleri için tekraren test olduklarını ve üçünün de testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evde tedavi altına alındıklarını ve doktor tavsiyesi ile bugün hastaneye kaldırıldıklarını söyleyen Soylu, "Şükürler olsun şimdi biraz daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.