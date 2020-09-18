İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Malatya'daki deprem taramalarına AFAD ve jandarma devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Malatya'daki deprem taramalarına AFAD ve jandarma devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, Malatya'da henüz hasar tespit edilmediğini söyledi.

Sabat saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da meydana gelen depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

HENÜZ BİR HASAR TESPİT EDİLMEDİ

4.5 şiddetinde gerçekleşen depremin hasar tespit çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulunan Bakan Süleyman Soylu, Malatya Valiliği'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bölgede henüz bir hasar tespit edilmediğini aktardı.





TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Bakan Soylu, AFAD ve jandarma ekiplerinin bölgedeki tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.54’te 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor."