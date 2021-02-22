İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Özlem Zengin için gereği yapılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor" dedi.

Sosyal medyada Mert Yaşar adlı avukatın, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki çirkin paylaşımına tepkiler sürüyor…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalanma emri çıkarılan Mert Yaşar olayına ilişkin ilk gelişmeyi duyurdu.

“GEREĞİ YAPILIYOR”

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Süleyman Soylu, “Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor.” dedi.

Bakan Soylu, paylaşımının devamında “Sosyal medyada kişilik/itibar suikastleri, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin.” İfadelerine yer verdi.