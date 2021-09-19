İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Sivas'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Süleyman Soylu, "Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile Sivas’ta gazilerle ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Şehit yakınlarının ve gazilerin masalarını tek tek gezen İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İstiklal Marşı ve yapılan duaların ardından Soylu, burada yaptığı konuşmada Türk milletinin tarihinin hiçbir yerinde Batılıların Afganistan'a, Suriye ve Bosna Hersek'e gittiği gibi gitmediğini belirterek, “Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir." ifadelerini kullandı.

Bugün dünyada olan çatışmanın petrol savaşından kaynaklanmadığını, hak ve batılın çatışması olduğunu söyleyen Soylu, Türk milletinin hep hak tarafında olduğunu vurguladı.

“FAİZSİZ 5 KURUŞ BORÇ VERMEYEN ÜLKELER, PKK’YA YILLARCA YATIRIM YAPTILAR”

PKK'nın yıllarca Batılı ülkelerden yardım aldığını ve aleni olarak onlara silah, para gönderildiğini, eğitim verildiğini, Avrupa'nın modern şehirlerinde kamplar kurularak PKK'lılara eğitimler verildiğini belirten Soylu, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Sormak isterim bu terör örgütü bu ülkelere ne menfaat sağlayabilirdi? Petrol mü, vergi mi verecekti? Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç bile vermeyen bu ülkeler, PKK'ya, karşılığında bir kuruş bile almadan hatta uyuşturucu ticaretinden zarar görmesi pahasına yıllarca yatırım yaptılar.





“TÜRKİYE GELİŞMESİN BİZ HER TÜRLÜ MALİYETE RAZIYIZ ANLAYIŞINDALAR”

Amaç, bu ülkeyi zayıflatmak. Ne karları ne kazançları var. Yani yeter ki bu asil millet, mazluma el uzatan, umut olan, Müslüman coğrafyasına liderlik etme potansiyeline sahip tek millet olan, bu büyük millet 'dara düşsün, zorlansın, geri kalsın, ayağa kalkmasın, yeter ki Türkiye gelişmesin biz her türlü maliyete razıyız, parasını veririz' anlayışındalar.

Süleyman Soylu: PKK'nın 2016'dan bugüne kadar şehit ettiği sivil sayısı 408 ViDEO



“PKK’NIN 2016’DAN BUGÜNE KADAR ŞEHİT ETTİĞİ SİVİL SAYISI 408”

Geçen hafta bir konuşmada bir sayı verdim, terör örgütü PKK'nın 2016'dan bugüne kadar sadece şehit ettiği sivil sayısı 408. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Avrupa lal oldu. Hani insan hakları, demokrasi, huzur, barış? 12-13 yaşındaki çocukları aldılar annelerinden babalarından kopartıp dağlara götürdüler. 14 yaşındaki kızlara bu toprakların değerlerine hiçbir şekilde uymayacak şekilde kötü davrandılar. Burada masanızın huzurunuzda söylemek istemiyorum. Her türlü edepsizliği, rezilliği gerçekleştirdiler.





“MECLİS KÜRSÜSÜNDEN 408 SİVİL KATLEDİLDİ DENDİĞİ ZAMAN TEK BİR SES ÇIKMADI”

İnsan hakları diye yıllarca ensemizde boza pişirenlerden, içeride PKK'nın sözcülüğünü yapan siyasi partiden, o parti ile siyasi ittifak hesabı yapanın hiçbirinden ses çıkmadı. Hala da çıkmıyor. Meclis kürsüsünden 408 sivil katledildiği dendiği zaman tek bir ses çıkmadı. Yani oradakilerden. Meclis kürsüsünden tek tek fotoğraflarını gösterdiğimiz zaman da sesleri çıkmadı. İşte bizim karşımızda böyle karanlık bir zihniyet ve böyle bir kirli ortaklık var. Bunun için yıllarca PKK'ya ve diğer terör örgütlerine birliğimizin ve beraberliğimizin bozulması için milyonlarca dolar para aktardılar."

Soylu, bu zincirin şehit, gazi ve ailelerinin sayesinde kırıldığını belirtti. Şehitlerin diri olduğunu, onların Gabar, Cudi, Tendürek ve Bestler Deresi'ne kadar mücadele eden on binlerce askerle beraber olduğunu belirten Soylu, "Biz bizim üzerimize oyun kuran ülkelere benzemeyiz." dedi.

"ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN"

Soylu, katıldığı programa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Paylaşımında aileler ile çekilen fotoğraflarına da yer veren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün al bayrağımız, hür ve özgür şekilde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, Gazilerimiz ve feda-i can eden Şehitlerimiz sayesindedir... Allah hepsinden razı olsun..."