İçişleri Bakanı Süleyman soylu sel bölgesinde konuştu

Depremin vurduğu Adıyaman ve Şanlıurfa, bu kez de sel ile mücadele veriyor.

Meteoroloji'nin sağanak yağış konusunda uyardığı kentlerde zorlu mücadele başladı.

Caddeler, sokaklar, dükkanlar ve evleri su basarken, bazı vatandaşlar sele kapılarak kayboldu.

Ekipler sahada çalışma başlatırken, Adıyaman'da 1, Şanlıurfa'da da 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Depremin izleri henüz silinmeden yaşanan bu felaket için mücadele veriliyor...

Bir diğer yandan Adıyaman'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu.

Süleyman Soylu, şu ifadeleri aktardı;

Hem Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti, Tunceli Valimiz de intikal etti. Buradaki çalışmalar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dere yatağında 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 10 kaybımızın dışında bir kayıp söz konusu değil. Birkaç günden beri uyarımız devam ediyor. Dere yataklarının etraflarında, her ilçenin kendisine ait bir yapısı var. Yağmurun çok yağdığı ve suların derelerden taştığı suyun etrafında bulunmamak gerekiyor. İlgili ekiplerimizin bu yerlerde uyarıları var.