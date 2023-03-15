İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Selde 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sel felaketiyle ilgili yapılan çalışmalara değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayıp olan 5 kişinin bulunması için 3 farklı yerde arama yapıldığını söyledi.

Türkiye felaket üstüne felaket yaşıyor...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler büyük bir yıkıma yol açmıştı.

Binlerce canımızı toprağa verdiğimiz depremin ardından şimdi de sel felaketiyle mücadele ediliyor.

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Adıyaman'da başlayan yağış etkisini artırarak felakete dönüştü.

Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentlerde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen saat artıyor.

14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin sayısının 14'yükseldiğini belirten Bakan Soylu, bölgede kayıp olan kişilerin bulunması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi:

Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız Adıyaman'da hayatını kaybetti. 5 kişi aranıyor. 3 farklı yerde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.



Sabaha kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hasar tespit çalışmaları da hemen başladı.

"Çalışmalarımız devam ediyor"