İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tedavim evden devam edecek, eşim ve kızım negatif

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tedavim evden devam edecek, eşim ve kızım negatif

Süleyman Soylu, kızı ve eşinin korona testlerinin negatife döndüğünü, kendi tedavisinin de evde devam edeceğini açıkladı.

31 Ekim'de kendisinin ve ailesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Soylu, kızı ve eşinin testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.

"TEDAVİM EVDE DEVAM EDECEK"

Kendi tedavisinin de evde devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü." ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında sağlık çalışanlarına ve dua edenlere teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "Milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah duasız bırakmasın" dedi.