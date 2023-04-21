İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istiyor Bakan Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, "Bu seçimi tarih farklı yazacaktır. Tarihte ilk kez PKK terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istemektedir. İş artık buna dönmüştür" dedi.

İHA

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor...

Enerjiden, yapılaşmaya birçok eser bu süreçte vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı.

Törende kalabalığa hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşların bayramını kutladı

"Bayramınız mübarek olsun, her gününüz bayram olsun inşallah" diyen Bakan Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Bu güzel bayram gününü bu ülke için bir ömrü vakfetmiş olan millet sevdalısıyla bu ülkeye her gün bir yenilikle, yerli otomobil, Kızılelma, doğal gazla, bu milletin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bayram geçirmeyi nasip etti.

"Terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istiyor"

Bu seçimi tarihin farklı yazacağını kaydeden Bakan Soylu şöyle devam etti:

Tarihte ilk kez bu ülkede PKK terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istemektedir. İş artık buna dönmüştür. Duran Kalkan maalesef Meral Akşener'den daha çok seçim çalışması yapmaktadır. 14 Mayıs'a hazır mısınız? Türkiye Yüzyıl’ına hazır mısınız? Bu ülkede 12 yıldır büyük sınamalardan büyük imtihanlardan, gezi olaylarından geçtik, 17-25 Aralık darbesinden geçtik, 6-8 Ekim olaylarından geçtik. 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden geçtik. Bunların birisi başka ülkede olsaydı ayağa kalkamazdı. Biz dünyanın en büyük krizlerinden olan pandemiden geçtik, biz dünyanın en büyük göç dalgasından geçtik. Terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Terör saldırılarından geçtik. Döviz ve dolar saldırılarından geçtik. Sel, deprem, yangın ve birçok afetlerinden geçtik. Bütün bu dalgalara karşı gemisini bu dalgalara teslim etmeyen Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye selametle yoluna devam ediyor. Türkiye’nin 21 yıldır 100 yıllık altyapısını yapan liderle birlikte çalışıyoruz. Türkiye’yi Avrupa'nın ve ABD'nin tekelinde değil, bu ülkenin milletinin iradesiyle beraber geleceğe taşıyan bir liderle çalışıyoruz.

"Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nu hiçbir terazi tartmaz"

Bu ülkede insanların dindarım diyemediğini ifade eden Bakan Soylu konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: