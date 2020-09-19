İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni açıklama

"Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüğünü dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi tarafından şehirler arası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunun iptali, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepkisine yol açmış; Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a ve AYM üyelerine sert çıkışmıştı.

"BİSİKLETİNLE İŞE GİT"

“Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?” diye soran Soylu’dan ikinci bir açıklama geldi.

Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki İZLE

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Bakan Soylu, “Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti.” dedi.

"BU ÜLKEDE CUMHURBAŞKANI ELEŞTİRİLİYOR"

Soylu ayrıca, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir.” diye konuştu.