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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti

    Bakan Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu'nun, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
    • AA
    • 07.08.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 15:31
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu amcasının vefat haberini aldı.

    Yangın bölgelerinde verilen mücadelede vatandaşların yanından ayrılmayan Soylu'nun, 75 yaşındaki amcası Hüseyin Soylu vefat etti.

    YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

    Hüseyin Soylu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nun amcası vefat etti #1

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