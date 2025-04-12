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Haber Merkezi

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde İzmir'de sempozyum düzenlenecek.

Polislikte güncel gelişmelerin değerlendirileceği sempozyumda, çok önemli bir adıma imza atılacak.

İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Sağlam, sempozyumun temel hedefinin Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu’nun kurulması olacağını duyurdu.

tv100 muhabiri Gülay Alaca'ya konuşan Mehmet Sağlam, dikkat çeken detayları paylaştı.

POLKİSLİKTE GÜNCEL GELİŞMELER: EĞİTİM, STRATEJİ VE İŞ BİRLİĞİ ULUSLARASI SEMPOZYUMU

'Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu', Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenecek.

Sempozyum, 11-12 Nisan 2025 tarihleri arasında İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TÜRK DÜNYASI POLİS AKADEMİLERİ PLATFORMU

Yalnızca bilgi alışverişi ile sınırlı kalmayacak olan sempozyum, iki gün sürecek.

Sempozyumda ortak hedef olarak, Türk Dünyası Polis Akademileri Platformunu kurmak öne çıkıyor.

Sempozyumda katılımcı ülkelerin polis akademisi temsilcileri kendi eğitim sistemlerini tanıtacak ve başarılı uygulamalarını aktaracak.

KATILIMCI ÜLKELER ARASINDA BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Ortak güvelik politikaları için de önemli bir zeminin hazırlanacağı sempozyumda, katılımcı ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sunulacak.

"BİZİM BİZDEN KİMSEMİZ YOK"

İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Sağlam, "Onlar kahramanca yaşayacaklar ki, biz güvenli bir şekilde devam edelim" diyerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

Türkiye güvende değilse, Azerbaycan güvende olmaz. Kazakistan güvende değilse, Türkiye güvende olmaz. KKTC güvende değilse, biz kendimizi güvende hissetmeyiz. Bizim bizden kimsemiz yok.

"POLİSİN EN ÖNEMLİ ZIRHI HUKUKİ BİLGİSİDİR"